Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Geschädigte nach Einbrüchen in Sparkassenfilialen und Aufbrüchen von Schließfächern gesucht

Oberhausen (ots)

Auszüge aus der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Hamm vom 02.10.2023:

"Umfangreiche Ermittlungen nach Einbrüchen in Sparkassenfilialen und Aufbrüchen von dortigen Sparbuchschließfächern ergaben Hinweise auf mehrere Tatverdächtige, gegen die nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt wird. Die Männer stehen im Verdacht, als Mitglied einer Bande an einer Vielzahl von Einbrüchen in Sparkassenfilialen und Aufbrüchen von dortigen Sparbuchschließfächern beteiligt gewesen zu sein. Die Tatverdächtigen agierten bundesweit, konzentrierten sich allerdings vielfach auf Nordrhein-Westfalen und waren unter anderem in Wuppertal, Oberhausen, Gelsenkirchen, Bochum und Hamm tätig."

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5616872

Möglicherweise haben einige Opfer in Oberhausen bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten daher Geschädigte, sich bei der örtlichen Polizei zu melden; telefonisch unter 0208 8260 oder via Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de. Journalistinnen und Journalisten wenden sich mit Rückfragen zum ursprünglichen Sachverhalt bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund unter den bekannten Rufnummern.

