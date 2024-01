Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht

Schifferstadt (ots)

Am 10.01.2024, gegen 17:25 Uhr, befuhr laut Zeugenaussagen ein dunkelgrauer SUV (Peugeot) die Speyerer Straße und streift hierbei den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hiernach entfernte sich der SUV unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

