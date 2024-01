POL-PDLU: Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) - Am gestrigen Dienstag beobachtete der Ladendetektiv einen 39-jährigen Mann über die Videoüberwachung eines Kaufhauses in der Maximilianstraße beim Diebstahl eines hochwertigen Parfüms im Wert von 140 Euro. Der Parfümdieb entfernte sich zunächst über den Hauptausgang in Richtung Dom und wurde durch die Polizei schließlich im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert. Die eingesetzten Beamten ...

mehr