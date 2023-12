Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrerin im Kreisverkehr angefahren - leicht verletzt

Nettetal - Lobberich (ots)

Am Dienstag um 11:20 Uhr fuhr ein 55-jähriger Nettetaler mit seinem Auto beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Freiheitstraße und Sassenfelder Straße in Lobberich eine 23-Jährige Radfahrerin aus Nettetal an. Diese fuhr auf dem dortigen Radweg in Richtung der Straße An St. Sebastian. Der Autofahrer sah die bevorrechtigte Radfahrerin nicht und fuhr diese auf dem Radweg an, wodurch sie leicht verletzt wurde. Eine Erstversorgung war vor Ort nicht erforderlich. /cb (1150)

