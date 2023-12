Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Verkehrsunfallflucht geklärt - Dank an den Zeugen

Brüggen (ots)

Am Freitag ereignete sich auf der Hochstraße in Brüggen, genau an der Querungshilfe am Kreisverkehr zur Herrenlandstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein sieben Jahre alter Junge verletzt wurde. Der Junge war gegen 11.40 Uhr auf dem Weg von der Schule aus nach Hause und wollte nach derzeitigem Stand die Straße in Richtung Hagenkreuzweg überqueren. Dort streifte ihn ein Pkw mit dem Außenspiegel im Gesicht. Der Junge stürzte und wurde dabei verletzt. Der Fahrer des Wagens hielt kurz an, unterhielt sich mit dem Jungen, fuhr dann aber weiter. Ein Zeuge notierte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des Wagens und brachte den Jungen nach Hause. Die Mutter fuhr mit ihrem Sohn in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung aufgenommen wurde. Der Fahrer des Wagens, ein 88-jähriger Brüggener, war schnell ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaussagen tragen maßgeblich dazu bei, dass Straftaten aufgeklärt werden können. Oft sind sie entscheidend, wenn sich Aussagen von Beteiligten widersprechen. Deshalb appelliert die Polizei: Wenn Sie Zeuge eines Unfalls werden, fahren oder gehen Sie nicht weiter, sondern melden Sie sich vor Ort bei den aufnehmenden Einsatzkräften. Auch nachträgliche Meldungen nehmen die Ermittlungsdienststellen gerne entgegen. Rufen Sie uns dann über die zentrale Nummer 02162/377-0 an oder schreiben Sie uns eine Mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de. /wg (1148)

