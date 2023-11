Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Winterdienst

Ilmenau (ots)

Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw Mitsubishi die Schleusinger Allee in Ilmenau in Fahrtrichtung Manebach. In einer Linkskurve, kurz nach der Einmündung zur Sportlerklause Hammergrund, kam der 72-Jährige mit seinem Pkw geringfügig auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Schiebeschild des entgegenkommenden Winterdienstfahrzeuges. Am Schiebeschild entstand lediglich geringer Sachschaden. Am Mitsubishi hingegen entstand ein Sachschaden an der Fahrzeugfront und Fahrerseite von schätzungsweise 10000,- Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (dl)

