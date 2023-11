Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei mehreren Personen konnten bei Personenkontrollen im Stadtgebiet Gotha am Freitagabend geringe Mengen Drogen und zwei Einhandmesser aufgefunden werden. Zunächst wurden gegen 20.00 Uhr in der Kindleber Straße zwei 16-Jährige männliche Jugendliche kontrolliert. Einer der Jugendlichen gab freiwillig eine geringe Menge Marihuana heraus. Bei der anderen Person konnte ebenfalls eine geringe Menge eines Marihuana-Tabak-Gemisches aufgefunden werden sowie ein verbotenes Einhandmesser. Gegen 20.45 Uhr folgte auf dem Coburger Platz die Personenkontrolle eines 52-jährigen Mannes. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten eine geringe Menge Metamphetamin. Zuletzt erfolgte die Kontrolle eines 20-Jährigen gegen 20.50 Uhr in der Straße Hoher Sand. Bei ihm wurde eine geringe Menge Marihuana und ein Einhandmesser aufgefunden. Gegen alle Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Drogen beschlagnahmt und die Messer sichergestellt. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell