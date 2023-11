LPI-GTH: Berauscht

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro verursachten ein oder mehrere Personen an einem Vereinsheim in der Ratsstraße in Günthersleben-Wechmar. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend Bargeld in Höhe eines geringen zweistelligen Eurobetrages. Die Tatzeit liegt zwischen ...

