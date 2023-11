Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss mit Kleinkraftrad unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am späten Freitagabend in der Gadollastraße einen 19-jährigen Mann, welcher mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Dabei zeigte sich, dass das Gefährt nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem schlug ein Drogenvortest bei ihm positiv an, so dass den 19-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen der verschiedenen Verstöße erwartet. (av)

