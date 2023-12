Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Einbruch in Grundschule - Bargeld gestohlen

Willich-Anrath (ots)

Am Wochenende brachen Unbekannte in die Grundschule auf dem Hochheideweg in Anrath ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten ein Büro und stahlen nach ersten Feststellungen einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (1146)

