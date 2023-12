Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 45-Jähriger fährt Schlangenlinien und gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht weitere Zeugen

Tönisvorst (ots)

Ein Zeuge rief am Montagabend gegen 21:30 Uhr die Polizei und informierte über einen Verkehrsteilnehmer, der auf der Hauptstraße in Tönisvorst mit seinem Auto deutliche Schlangenlinien fuhr. Ein Einsatzteam fuhr sofort zur Hauptstraße und konnte das Auto, welches der Zeuge beschrieb, dort finden. Es war am Straßenrand geparkt. Der Fahrer des Fahrzeugs erschien nach kurzer Zeit am geparkten Auto und gab an, mit diesem gerade gefahren zu sein. Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte er zu. Dieser war positiv.

Der Zeuge gab zudem an, dass der 45-Jährige Fahrer auf der Hauptstraße mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren sei. Auf der Hauptstraße mussten dabei sogar entgegenkommende Autofahrende ausweichen und abbremsen.

Das Streifenteam vor Ort nahm den Führerschein des alkoholisierten Autofahrers an sich und brachte ihn zur Polizeiwache. Dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder gar dem entgegenkommenden 48-Jährigen ausweichen mussten. Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (1149)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell