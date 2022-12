POL-BI: Fahrraddieb stiehlt Damen-Pedelec - Untersuchungshaft

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Dienstag, 06.12.2022, warf ein Einbrecher die Eingangstür eines Handygeschäfts mit einem Gullideckel ein. Aus der Auslage entwendete er eine Handy-Attrappe und leere Handy-Kartons. Die Polizei sucht Zeugen. Um 02:25 Uhr näherte sich der unbekannte Einbrecher dem Handy-Geschäft in der Bahnhofstraße, in Höhe der Karl-Eilers-Straße, und verschaffte sich ...

