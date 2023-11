Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines E-Scooters

Speyer (ots)

Am Nachmittag des 29.11.2023 stellte eine 25-jährige Frau ihren E-Scooter an einem Treppengeländer eines Hotels in der Bahnhofstraße ab und wollte es mit einem Schloss dort sichern. Als sie zurückkam fand sie nur noch ihr unbeschädigtes Fahrzeugschloss auf dem Boden wieder, dieses wurde zuvor vermutlich nicht richtig geschlossen. Unbekannte Täter hatten ihren E-Scooter gestohlen. Über die Videoüberwachung des Hotels wurden zwei unbekannte Täter aufgezeichnet, welche um 15:24 Uhr den E-Scooter an sich nahmen und mit diesem wegfuhren.

Die beiden männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: 1) 16 - 18 Jahre alt, zweifarbige-blaue Winterjacke, schwarze Hose, weiße Sportschuhe, dunkle Haare 2) 16-18 Jahre alt, schwarzer Winterparka, helle Jeans, schwarz-weiße Sneaker

Wer hat zu oben genannter Zeit in der Bahnhofstraße oder in der Nähe des Hotels Amedia verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell