Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Keller und Diebstahl eines Pedelec

Dudenhofen (ots)

In der Zeit vom Dienstag, den 28.11.2023 gegen 16:30 Uhr bis Mittwoch, den 29.11.2023 gegen 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der St.-Klara-Straße. Dort öffneten die einen verschlossenen Holzverschlag einer 56-Jährigen im Kellerbereich und entwendeten aus diesem ein grünes Pedelec der Marke Gazelle im Wert von 3200 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der St.-Klara-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

