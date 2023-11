Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall unter Einnahme berauschender Mittel

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 17:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooters den Burgunder Platz befuhr und stürzte. Durch den Sturz erlitt der Mann Schürfwunden. Durch den Rettungsdienst war keine weitere Behandlung vor Ort nötig. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf eine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss erlangt. Dem 23-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der E-Scooter wurde an eine berechtigte Person übergeben.

