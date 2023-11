Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl durch Kind

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 29.11.2023 gegen 07:40 Uhr entwendete eine 11-Jährige in einem Lebensmittel-Discounter in der Dudenhofer Straße Nahrungsmittel im Gesamtwert von knapp 4 Euro. Sie steckte diese zuvor in ihren Schulrucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne diese zu bezahlen. Von einer Mitarbeiterin wurde sie schließlich bis zum Eintreffen der Polizei angehalten. Das Mädchen wurde anschließend zu ihrer Schule gebracht, die Ware wurde Mitarbeitern wieder ausgehändigt.

