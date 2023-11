POL-WAF: Kreis Warendorf/Oelde. Sicher durch den Black Friday

Warendorf (ots) - Gesucht wird ein unbekannter Fahrradfahrer, der am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 5.30 Uhr an einem Unfall auf der Möhlerstraße in Oelde beteiligt war. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Rheda-Wiedenbrück. In Höhe zur Einmündung eines Metalltechnikbetriebs kam dem Oelder ein Fahrradfahrer entgegen. Es kam zu einem Kontakt zwischen den Fahrrädern und der 41-Jährige ...

