POL-WAF: Oelde. Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein unbekannter Fahrradfahrer, der am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 5.30 Uhr an einem Unfall auf der Möhlerstraße in Oelde beteiligt war. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Rheda-Wiedenbrück. In Höhe zur Einmündung eines Metalltechnikbetriebs kam dem Oelder ein Fahrradfahrer entgegen. Es kam zu einem Kontakt zwischen den Fahrrädern und der 41-Jährige stürzte. Der Unbekannte hielt an, erkundigte sich nach dem Befinden des Oelders und legte noch dessen herausgefallene Tasche zurück in den Fahrradkorb. Die Männer tauschten keine Personalien aus, da der 41-Jährige nur leichte Schmerzen verspürte und beide fuhren weiter. Allerdings stellte sich die Verletzung später als erheblich heraus. Der unbekannte Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

