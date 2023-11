Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - B39/Unfall im Baustellenbereich durch Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht

Speyer (ots)

Gegen 13 Uhr am gestrigen Mittwoch fuhr ein 22-jähriger Lastwagenfahrer von Speyer-Zentrum kommend auf der B39 in Richtung B9. Im Baustellenbereich der Closwegbrücke kamen ihm ein 34-Jähriger mit seinem Spezialfahrzeug und eine dahinter befindliche 31-jährige Autofahrerin, in dieser Reihenfolge, mit ihren Fahrzeugen entgegen. Aufgrund zu geringen Abstands zwischen dem Spezialfahrzeug und dem LKW kam es zu einer Kollision der linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Infolge dessen wurde die Spiegelkappe des 22-Jährigen auf die Motorhaube der 31-Jährigen geschleudert und beschädigte diese. Der 34-jährige Spezialfahrzeugfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Die 31-Jährige konnte den Mann in der Industriestraße bis zum Eintreffen der Polizei zur Rede stellen. Die Autofahrerin hatte zuvor beobachtet, dass der 34-Jährige zu weit links gefahren war, er hatte sich mit einem Reifen leicht über dem Mittelstreifen der Fahrbahn befunden. Den Unfall hatte der 34-Jährige nach eigenen Angaben bemerkt, er habe jedoch seine Arbeit, die Straßenreinigung, fortsetzen wollen, und sei deshalb weitergefahren. Anzeichen auf Einfluss von berauschenden Mitteln konnten bei dem Fahrer des Spezialfahrzeugs nicht festgestellt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in knapp vierstelliger Höhe.

