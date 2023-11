Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Lutschtabletten aus Supermarkt

Speyer (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen 19-jährigen Heranwachsenden in einem Supermarkt in der Auestraße, als dieser verschiedene Lutschtabletten im Gesamtwert von 21,25 Euro aus einem Regal nahm und in seinen Pullover steckte. An der Kasse bezahlte der Heranwachsende lediglich einen Ingwershot, jedoch nicht die Tabletten unter seinem Pullover. Gegenüber den eingesetzten Polizisten gab der 19-Jährige den Diebstahl zu.

