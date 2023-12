Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Rössing (chg) - Am Donnerstag, den 30.11.2023, gegen 19:15 Uhr, wird durch eine 58-jährige aus Rössing eine beschädigte Ampel an der Kreuzung zwischen der Straße "An der Zuckerfabrik" und der Straße "Zum Klay" festgestellt. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ist davon auszugehen, dass der Schaden auf ein Verkehrsunfallgeschehen zurückzuführen ist. An der Ampel entstand durch das schädigende Ereignis ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

