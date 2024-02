Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto fährt gegen Hauswand - Frau schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein lauter Knall ließ am Donnerstag, 22. Februar, einen Bewohner der Erlenfeldstraße aufschrecken. Ein Auto war um 23.27 Uhr in die Fassade seines Hauses gekracht.

Dabei verletzte sich die 46-jährige Fahrerin schwer. Sie war in nördliche Richtung unterwegs als sie unweit der Straße Im Sundern die Kontrolle über ihren Daimler verlor und nach links von der Fahrbahn abkam.

Im Zuge dessen fuhr sie über die Gegenspur und geriet über den Gehweg in einen leicht erhöhten Vorgarten. Erst durch die Kollision mit der Wand kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Ahlen in ein Krankenhaus. Dort verblieb sie stationär.

Der Pkw musste mit einem Frontschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro abgeschleppt werden. Am Gebäude entstand kein Sachschaden, dafür jedoch am Vorgarten in unbestimmter Höhe. (jes)

