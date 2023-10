Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Fälle von Schock-Anrufen falscher Amtspersonen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.10.2023, 13:52 Uhr und 16:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Ein 93-jähriger Mann (13:52 Uhr) und eine 82-jährige Frau (19:15 Uhr) wurden von unbekannten Personen angerufen, die sich als Amtspersonen ausgaben. Bei dem 93-Jährigen meldete sich ein Mann, der sich als Polizist ausgab, bei der 82-Jährigen eine Frau, die vorgab, Staatsanwältin zu sein. In beiden Fällen teilten die unbekannten Anrufer mit, dass ein enger Angehöriger der Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht habe und deshalb in Untersuchungshaft sitze. Er könne durch Zahlung von 70.000 Euro bzw. 80.000 Euro von der Untersuchungshaft befreit werden. Die Angerufenen reagierten besonnen und erkannten den Betrugsversuch. Sie verständigten die Polizei. Diese rät bei zu erwartenden weiteren Anrufen dieser Art, immer die Ruhe zu bewahren und dem Anrufer mitzuteilen, dass man sofort selbständig Kontakt mit der örtlichen Polizeidienststelle aufnehmen werde. In den beiden Fällen wurde jeweils eine Strafanzeige gegen die unbekannten Anrufer erstattet. |pizw

