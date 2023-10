Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Telefonbetrüger erneut erfolgreich

Waldfischbach (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, übergab ein älterer Mann 13.000 Euro in bar an eine ihm nicht bekannte Abholerin. Zuvor wurde dem Mann telefonisch vorgegaukelt, dass er mit seinem Sohn telefonieren würde, der das Geld angeblich als Kaution nach einem tödlichen Verkehrsunfall brauche. Die Abholerin wurde vor dem Anwesen noch von zwei Nachbarn angetroffen, konnte jedoch nicht daran gehindert werden, in ein zweihundert Meter entferntes "Taxi" einzusteigen. Bei dem "Taxi" dürfte es sich nicht um ein echtes gehandelt haben, da es einem Zeugen bereits im Ort aufgefallen war und weder eine entsprechende Kennzeichnung noch einen Taxi-Namen oder eine Telefonbeschriftung aufwies. Die Abholerin wird folgendermaßen beschrieben:

28-30 Jahre alt, ca.1,70m groß, ausländischer Phänotyp, gebräunte Hautfarbe, kräftige Statur, schwarze Haare, blaue Steppjacke mit zwei weißen Streifen über der Brust, blaue Jeans, braune Umhängetasche mit weißem Streifen.

Und wieder bleibt nur die Bitte der Polizei, diese perfiden Betrugsmaschen in der Verwandtschaft und Bekanntschaft immer wieder zu thematisieren, damit auch ältere Menschen den Betrugsversuch sofort als solchen erkennen und folgerichtig reagieren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

