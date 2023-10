POL-PDPS: Zweibrücken - Auffinden von Haschisch und Cannabis

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, um 09:30 Uhr, befand sich eine 66-jährige Frau aus dem Landkreis an dem Kontoauszugsautomaten in der Sparkasse in der Bahnhofstraße. Nachdem sie fertig war, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel, den sie auf dem Automaten abgelegt hatte, gestohlen worden war. In dem Geldbeutel befanden sich neben verschiedenen Ausweisen und einer weiteren EC-Karte noch 450 Euro in bar, in der Stückelung 7 ...

mehr