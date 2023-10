Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch mit Täterkontakt in der Zeppelinstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 08:35 Uhr, verließ die Bewohnerin ihr alleinstehendes Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße. Sie kehrte jedoch nach kurzer Zeit um, da sie etwas vergessen hatte. Gegen 09:00 Uhr betrat sie wieder das Haus und hörte sofort Geräusche aus dem Wohnzimmer. Dort stand ein Mann auf der Couch vor dem Fenster und ein weitere außerhalb des Hauses. Beide flüchteten zu Fuß durch den Garten bergan in Richtung des Anwesens Strobelallee 25. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe.

Täterbeschreibung:

Beide circa 180 cm groß und dunkel bis schwarz gekleidet mit Kapuzen, südöstlicher Phänotyp. Einer trug einen schwarzen Oberlippenbart, der zweite Täter wurde nur von hinten wahrgenommen.

Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass die Täter das Verlassen des Hauses beobachtet und abgewartet hatten. Möglicherweise könnten die beiden Männer bereits in dieser Phase oder auch auf der Flucht in Richtung Strobelallee jemandem aufgefallen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell