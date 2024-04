Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Opperhausen

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Zwischen dem 06.04.2024 um 16:00 Uhr und dem 07.04.2024 um 15:00 Uhr ist es im Einbecker Ortsteil Opperhausen in der Straße Auebrink zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, Palisadensteine an einer dortigen Garageneinfahrt und entfernte sich anschließend ohne die Angabe seiner Personalien vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell