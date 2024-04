POL-NOM: Einbruch in Kindertagesstätte

Uslar (ots) - USLAR, (go), STIFTSTRASSE, (GESUNDHEITSEINRICHTUNG), zwischen Donnerstag, dem 04.04.2024, 20:30 Uhr und Freitag, dem 05.04.2024, 07:45 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten eines Gesundheitsstudios ein und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 660 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

