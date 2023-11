Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Würzweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße "In den Rohrwiesen" einzubrechen. Die Täter wollten sich durch Hochschieben eines Rollladens und Aufhebeln des Fensters Zugang zum Keller des Wohnhauses verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, so dass nichts entwendet wurde. Der Sachschaden am Kellerfenster wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell