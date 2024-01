Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Raunheim: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Raunheim (ots)

Am Mittwoch (10.01.), zw. 05.30-05.45 Uhr kam es in der Ringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Eine 31jährige Raunheimerin, die mit ihrem PKW in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, kam aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit insgesamt 5 PKW, die am rechten Fahrbahn bzw. in Parkbuchten dort abgestellt waren. Danach entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von Unfallstelle. In den Abendstunden stellte sie sich jedoch bei der Polizei in Rüsselsheim und legte ein umfangreiches Geständnis ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Führerschein sichergestellt.

Zur Rekonstruierung des Verkehrsunfalles werden mögliche Tatzeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/6960 zu melden.

