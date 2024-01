Darmstadt-Kranichstein (ots) - Nachdem drei Unbekannte am Freitagmorgen (05.01.) einen 51-jährigen Mann angegriffen und verletzt haben, suchen die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei bislang noch unbekannte Täter gegen 06:10 Uhr am Bahnhof in Kranichstein auf den 51-Jährigen, der gerade auf dem Weg zur ...

