Rüsselsheim (ots) - Ein in der Liebigstraße in Haßloch geparkter BMW, geriet in der Zeit zwischen Sonntag (07.01.) und Mittwoch (10.01.), in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto das Lenkrad und das Navigationssystem aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. ...

mehr