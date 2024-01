Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA: Innenstadt- Zeugen gesucht! Unfall mit verletzten Radfahrer in der Bismarckstraße

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (10.01.) gegen 21:00 Uhr stürzte ein 47-jähriger Darmstädter aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad in der Bismarckstraße 16 und wurde von aufmerksamen Passanten auf dem Gehweg liegend aufgefunden. Der durch den Sturz schwer verletzte Radfahrer musste daraufhin mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des bisher ungeklärten Unfallhergangs sucht die Polizei dringend Zeugen.

Zeugen werden daher gebeten sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151/969-41110 zu melden.

Berichterstatterin: PK'in Kaminski

