Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 37-Jähriger droht und beleidigt

Gera (ots)

Gera: Weil sie an einer Haltestelle in der Wiesestraße / Schenkendorfstraße von einem stark alkoholisierten Mann beleidigt, bedroht und mit Bier überschüttet wurde, informierte eine 22-jährige Frau gestern Abend (13.07.2023), kurz vor 22:00 Uhr die Geraer Polizei. Diese stellte in der Folge den Täter, einen 37-Jährigen, polizeibekannten Mann und leitete in der Folge die Ermittlungen ein. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell