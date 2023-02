Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Gefahr durch herabhängendes Stromkabel - Vollsperrung der BAB 6 ab 12 Uhr - PM Nr.1

Sinsheim (ots)

Gegen 12 Uhr am Dienstagmittag ist eine Vollsperrung der BAB 6 zwischen der AS Sinsheim-Süd und der AS Sinsheim-Steinsfurt in beiden Fahrtrichtungen vorgesehen. Hintergrund für die Sperrmaßnahme ist ein Stromkabel, welches auf die Fahrbahn herabzustürzen droht.

Die Polizei, eine Fachfirma sowie der Betreiber der Autobahn sind bereits vor Ort und stimmen die weiteren Maßnahmen ab.

Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet. Eine Ausleitung auf der Richtungsfahrbahn Heilbronn ist an der Anschlussstelle Sinsheim/Süd (U61a) sowie auf der Richtungsfahrbahn Mannheim an der Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt (U66) geplant. Bei Ortskenntnis wird darum gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es wird umgehend nachberichtet, wenn die Fahrbahnen wieder freigegeben sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell