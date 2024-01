Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots)

In Griesheim wurde am Mittwoch (10.01.) zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr ein blauer Nissan Qashqai nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Der Pkw parkte in der Berliner Straße und weist Beschädigungen im Bereich der hinteren Beifahrerseite auf. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug gibt es bislang keine. Zeugen, welche eine Wahrnehmung diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter 06155-83850 zu melden.

Berichterstatterin: POK'in Meyer, PSt. Griesheim

