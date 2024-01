Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Nicht nur berauscht und ohne Helm

Zivilstreife stoppt Mofafahrer

Erzhausen (ots)

Am Dienstagabend (09.01.) zog eine Zivilstreife des 3. Polizeireviers in Darmstadt einen berauschten Mofafahrer aus dem Verkehr. In der Nähe des Bahnhofes fielen den Beamten der 16-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer auf, da beide keinen Schutzhelm trugen. Als die Ordnungshüter den Mofafahrer stoppten, stellten sie fest, dass der 16-Jährige keine erforderliche Prüfbescheinigung für sein Gefährt besitzt. Zudem bemerkte die Zivilstreife schnell, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Als die Beamten auch noch zehn vorgedrehte "Joints" bei dem 16-jährigen Fahrer fanden, wurde er vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

