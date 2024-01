POL-DA: Viernheim: Weißer Jeep "Grand Cherokee" gestohlen/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) - Am Dienstag (09.01.) gegen 13:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L3111 in Viernheim den PKW der vor ihm fahrenden Geschädigten. Als die Geschädigte am Kreisel in Höhe der Wiesenstraße abbremsen musste, fuhr der Verursacher aus unbekannten Gründen in das Heck ihres PKW. Dabei kam es zu Sachschäden in Höhe von ca. 1000 EUR. Nachdem die Geschädigte mit ihrem PKW ...

