POL-MG: Zeugen gesucht: Unfall auf Korschenbroicher Straße

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. November, sind in Mönchengladbach ein Altkleidercontainer, ein Auto und mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Die Feuerwehr Mönchengladbach löschte alle Brände. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 4 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Altkleidercontainer an ...

mehr