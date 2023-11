POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Mönchengladbach: Frauenleiche in Einfamilienhaus gefunden - Mann (66) in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots) - Im Stadtgebiet ist es zu zwei Geschäftseinbrüchen gekommen. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23. November, um 20 Uhr und Freitag, 24. November, um 6 Uhr die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Geschäft an der Stresemannstraße in Rheydt eingeschlagen und eine Kasse mit Bargeld gestohlen. An der Kölner Straße in Sasserath brachen unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Firma auf. Der Tatzeitraum liegt zwischen ...

mehr