POL-MG: Zwei Geschäftseinbrüche

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Betrüger haben am Mittwoch, 22. November, eine 77-Jährige dazu verleitet, ihr Schließfach bei ihrer Bank in Wickrath zu leeren. Einem Mitarbeiter der Bank fiel dies auf und er informierte die Polizei. Die langjährige Kundin der Bank hatte sich am Mittwochmittag zu der Filiale begeben, um Wertgegenstände aus ihrem Schließfach ...

