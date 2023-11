Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bankmitarbeiter bewahrt 77-Jährige vor finanziellem Schaden

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Betrüger haben am Mittwoch, 22. November, eine 77-Jährige dazu verleitet, ihr Schließfach bei ihrer Bank in Wickrath zu leeren. Einem Mitarbeiter der Bank fiel dies auf und er informierte die Polizei.

Die langjährige Kundin der Bank hatte sich am Mittwochmittag zu der Filiale begeben, um Wertgegenstände aus ihrem Schließfach abzuholen. Ein umsichtiger Mitarbeiter sprach sie darauf an und konnte in Erfahrung bringen, dass die Frau zuvor verdächtige Telefonanrufe erhalten hatte: Unbekannte hatten sich ihr gegenüber am Telefon als Handwerker ausgegeben und behauptet, es seien noch einige Rechnungen offen. Sie drängten die Seniorin dazu, diese zu bezahlen. Zur Not nehme man auch Wertgegenstände.

Der Bankmitarbeiter informierte die Polizei und verhinderte so die Übergabe der Wertgegenstände. Ermittler der Kriminalpolizei übernahmen den Fall und ermitteln nun wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Wichtige Tipps und Hinweise zu Betrugsmaschen am Telefon finden Sie zusätzlich unter www.polizei-beratung.de. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell