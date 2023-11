POL-MG: Ladendiebstahl: 30-Jähriger einen Tag nach Festnahme verurteilt

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 21. November, ist es gegen 16.15 Uhr auf der Limitenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 52-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt. Polizeibeamte der Polizeiwache Rheydt sperrten am Dienstagnachmittag die Limitenstraße für die Aufnahme eines Verkehrsunfalls ab, an dem drei Pkw ...

mehr