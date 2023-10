POL-PDKO: Meldung eines Gebäudebrandes/Rauchentwicklung

Emmelshausen (ots) - Am 12.10.2023 (Donnerstag), zwischen 09:50 Uhr und 11:25 Uhr kam es in Emmelshausen auf dem Parkplatz des Panoramabads in der Straße "Klöppchen" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Pkw im vorderen Bereich der linken Parkflächen. Als dieser zum Parkplatz zurückkehrte, fand er einen Schaden an der rechten hinteren Seite seines Pkw vor. Bei dem beschädigten Pkw handelt es ...

mehr