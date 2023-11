Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit Schwerverletztem in Rheydt: Limitenstraße zeitweise gesperrt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 21. November, ist es gegen 16.15 Uhr auf der Limitenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 52-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt.

Polizeibeamte der Polizeiwache Rheydt sperrten am Dienstagnachmittag die Limitenstraße für die Aufnahme eines Verkehrsunfalls ab, an dem drei Pkw beteiligt waren. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 52-Jähriger mit seinem 16-jährigen Sohn auf dem Beifahrersitz auf der Limitenstraße in Richtung Gracht unterwegs. An der Kreuzung zur Hugo-Preuß-Straße kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen seinem Jeep mit einem VW Transporter, dessen 25-jähriger Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war.

Hinter dem Jeep befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 57-Jährige in einem Renault Twingo. Die Frau konnte ihren Angaben zufolge nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Jeep auf, als dieser mit dem Transporter zusammenstieß. Sie blieb ebenso unverletzt wie der Fahrer des Transporters. Rettungskräfte brachten dagegen den 52-Jährigen und seinen Sohn ins Krankenhaus, wo der Vater stationär aufgenommen wurde. Der 16-jährige wurde ambulant behandelt.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt und der Verkehr von der Polizei zeitweise umgeleitet werden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach aufgenommen hat.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

