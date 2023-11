Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 37-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 20. November, ist es gegen 15.20 Uhr auf der Fliethstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 37-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde.

Der Mopedfahrer gab an, dass er auf der Fliethstraße in Richtung Korschenbroicher Straße unterwegs war, als unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Viktoriastraße/ Theodor-Heuss-Straße der Fahrer eines grünen Opel Astra vom mittleren Fahrstreifen auf den rechten wechselte. Dabei soll er den Mopedfahrer geschnitten haben, so dass dieser eine Gefahrenbremse durchführen musste, in deren Folge der 37-Jährige auf nasser Fahrbahn stürzte.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich vom Unfallort, vermutlich ohne den Sturz registriert zu haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

