Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einreise gescheitert - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Gestern Vormittag (17. Juli) verhafteten Bundespolizisten im Dortmunder Flughafen eine Frau. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihr fahnden.

Gegen 11 Uhr wurde eine 22-Jährige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Podgorica/ Montenegro am Flughafen Dortmund vorstellig. Die Frau händigte ihren Reisepass gegenüber den Beamten aus. Überprüfungen ergaben, dass sie von der Staatsanwaltschaft München II gesucht wird. Das Amtsgericht Dachau hatte die montenegrinische Staatsbürgerin im August 2022 rechtskräftig wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Die Gesuchte hatte jedoch bisher nur die Kosten des Verfahrens beglichen.

Die Verurteilte konnte die geforderte Summe in Höhe von 1.180 Euro aufbringen und somit einen 55-tägigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt verhindern.

Bundespolizisten befragten die 22-Jährige zu ihrem Aufenthalt in Deutschland. Dabei machte sie widersprüchliche Angaben und erfüllte die Einreisevoraussetzungen zum Teil nicht. Daraufhin wurde ihr die Einreise in das Bundesgebiet verweigert. Die Frau stieg anschließend in ein Flugzeug zurück nach Podgorica.

