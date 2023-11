Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Unfall gegen Autofahrer

Toba (ots)

Ein Sachschaden von etwa 60000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich in der Nacht zu Sonntag, gegen 2.40 Uhr, im Kyffhäuserkreis ereignete. Der Fahrer eines Ford geriet hinter dem Ortseingang Toba, aus Richtung Holzthaleben kommend, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford kollidierte mit einem Zigarettenautomaten, der sich auf einer angrenzenden Grünfläche befand und durchfuhr anschließend eine Garageneinfahrt, wo er mit Garagentor und Mauerwerk kollidierte. Auch an dem Renault, der in der Garage abgestellt war, entstand ein erheblicher Schaden. Der 34 Jahre alte Fahrer des Ford erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer knapp über 1 Promille. Außerdem verlief ein Drogentest positiv.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell