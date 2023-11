Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien am Landratsamt - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend verständigte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, weil er am Gebäude des Landratsamtes Schmierereien festgestellt hatte. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 21:20 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter Türen, Fenster und Hausfassade des Objektes mit weißer Farbe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

