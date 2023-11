Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bestechung zwecklos

Hohenstein OT Liebenrode (ots)

Am 04.11.2023 gegen 21:20 Uhr unterzogen Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes einen Pkw Opel in der Ortsdurchfahrt Liebenrode der Verkehrskontrolle. Bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein entsprechender Test verlief mit dem Wert von 1,84 Promille positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und bei dem 37-Jährigen, dessen Führerschein in der Folge auch sicher gestellt wurde, eine Blutprobenentnahme angeordnet. Auf dem Weg zum Südharzklinikum wollte der Fahrzeugführer unlauter auf die kontrollierenden Beamten einwirken, indem er ihnen im Gegenzug für das pflichtwidrige Absehen von der Strafverfolgung einen gewissen Obolus in Aussicht stellte. Allerdings erwiesen sich die Beamten als unbestechlich. Der Fahrzeugführer muss sich nunmehr strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr und versuchter Bestechung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell